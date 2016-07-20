Tipobet Bahis Sitesi Analizleri

Tipobet bahis platformu üzerinde oldukça geniş bahis oynama seçenekleri sunuluyor. Daha çok casino oyunlarına ulaşacağınız platforma kayıt olduktan sonra çeşitli promosyon ödüllerinin de sahibi olabiliyorsunuz. Tipobet sitesine kayıt olduktan ;

- Spor bahisleri.

- Canlı bahisler.

- Sanal spor.

- Casino.

- Oyunlar.

- Canlı casino.

- Poker.

bölümlerinde yatırımınızı kullanarak bahis oynayabileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Tipobet bahis sitesi kullanıcılarına yüksek grafiklere sahip kaliteli oyun seçenekleri ile hizmetler sunmaktadır. Casino bölümünde kaliteli masa oyunlarına katılabilir ve yatırımınızı mükemmel kart oyunları, masa oyunları, video slotlarında ve poker oyunlarında kullanabilirsiniz. Tipobet tasarım olarak da kullanıcılarını zorlamayacak kolaylıktadır. Renkli tasarıma sahip site göz yormuyor ve kullanımı da bir o kadar kolay olduğunu söyleyebiliriz.

Kuruluş

2015 yılı içersinde kullanıcılarına hizmet vermeye başlamış ve yeni kurulmuş bir sitedir. Para yatırma seçenekleri hem sağlam hem de geniş şekilde sunuluyor. Türkiye bahis pazarına da kurulduğu tarihlerde girmiş bir sitedir. Türk kullanıcıları tarafından bilinen sitelerdendir.

Hoşgeldin Bonusu Ne Kadar?

Tipobet giriş sitesine kayıt olduğunuzda hesabınıza yüklenmek üzere size 365TL hoşgeldin bonusu verilmektedir. Bunun dışında çeşitli bahis bonusları da vermektedir.

Bahis sitesi yaptığınız para yatırma işlemlerine sürekli olarak depozit bonusları vermektedir.

Mobil Uyumluluk

Tipobet bahis sitesi kullanıcılarına mobil uygulama hizmeti de vermektedir. Mobil uyumlu olan bahis sitesinde mobil bahis oynama imkanı bulunmaktadır. Cepten istediğiniz zaman hesabınıza ulaşabilir ve kupon oluşturabilirsiniz. Mobil uygulamayı mobil sekmesine girerek indirebilirsiniz.

Para Yatırma Seçenekleri

Geniş para yatırma seçenekleri sunan Tipobet sitesine üye olduktan sonra üyelik hesabınıza ;

- Paykasa.

- Kredi kartı.

- Banka havalesi.

- Astropay.

- Ecopayz.

- Cepbank.

- TillCARD.

seçeneklerini kullanarak para yatırma işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirebiliyorsunuz. Üyelik hesabınıza sorunsuz para yatırabilir ve kesinti yaşamadan para yükleme işleminiz tamamlayabilirsiniz. Para yatırma işlemlerinizde de çeşitli depozit bonusları kazanabiliyorsunuz.

Para Çekme Seçenekleri

Tipobet bahis sitesi kullanıcılarına ödemelerinde sorun yaşatmayan bir sitedir. Ödeme sorunu yaşamayacağınız bahis sitesinde ödemelerinizi ise Kredi kartı, Banka havalesi, Cepbank, Neteller, Tillcard, Astropay ve Ecopayz seçenekleri ile alabiliyorsunuz. Kesinti yaşamadan tüm kazançlarınızı sorunsuz çekebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Tipobet platformu üzerinde 7/24 canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Aynı zamanda site üzerinde firma bilgilerine ulaşabileceğiniz gibi diğer iletişim araçlarına da ulaşmanız mümkün. Bahis sitesi üzerindeki güvenlik sertifika bilgisine, lisans ve sahip olduğu belgelerin bilgisine ana sayfadan direk olarak ulaşabiliyorsunuz. Tüm firma bilgilerine ulaşabileceğiniz gibi site hakkında tüm detaylara da ulaşabiliyorsunuz.