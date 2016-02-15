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Tolunay Kafkas’tan Hakeme: Sen Nesin, Nasıl Konuşuyorsun

TOLUNAY KAFKAS’TAN HAKEME: SEN NESİN, NASIL KONUŞUYORSUN - Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçı hakemi İlker Meral’e patladı, “’İşine bak’ falan demiş. Biz işimize bakarız da sen nesin, nasıl konuşuyorsun“ dedi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 15:02
Tolunay Kafkas’tan Hakeme: Sen Nesin, Nasıl Konuşuyorsun

Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay KafkasTrabzonspora 2-1 yenildikleri maç sonrası maçın hakemi İlker Merale isyan etti.

İşte Tolunay Kafkasın sert açıklamaları;

"TAKIMIN POTANSİYELİ VAR"

"Kendi hatalarımızdan dolayı 2-0 geriye düştük. Çizgimiz daha iyi olabilirdi, bu çizginin üzerine çıkabilecek potansiyeli var takımın."

"SEN NESİN, NASIL KONUŞUYOSUN?"

"Bu arkadaşla ( İlker Meral) ilgili şöyle bir sıkıntı var. İçeriye girerken yöneticilere ağızlı falan bir şeyler konuşmuş. İşine bak falan demiş. İşimize bakarız da; sen nesin, nasıl konuşuyorsun? Böyle şey olmaz. Bunlar olacak şey değil. Sen önce maçı kötü yönet, sonra böyle konuş. MHKya sesleniyorum, bunları kabul etmiyoruz. Erkek gibi mücadelemizi verdik. Şampiyon olmak kahramanlık değil, küme düşmek de şerefsizlik değil"

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