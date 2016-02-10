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Trabzon Efsanesi Sadi Tekelioğlu: Çok Yanlış Yaptın Hami

TRABZON EFSANESİ SADİ TEKELİOĞLU: ÇOK YANLIŞ YAPTIN HAMİ - Sadi Tekelioğlu, ’Takım geçmişte çalışmamış’ diyen Hami Mandıralı için “Hami yanlış yaptı, söylememesi lazımdı. Çok yanlış ifadeler oldu.“ dedi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 04:39
Trabzon Efsanesi Sadi Tekelioğlu: Çok Yanlış Yaptın Hami

Trabzonsporda Şota Arveladzeden boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 18. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından görevi Hami Mandıralıya devreden Sadi Tekelioğlu, eski milli golcüye sert sözlerle yüklendi.

"ÇOK YANLIŞ İFADELER KULLANDI"

Hami Mandıralının Akhisar Belediyespor maçının ardından, Takım geçmişte çalışmamış açıklamasına tepki gösteren Tekelioğlu, Hami beklemediği bir tablo ile karşılaştı. O 3 maçı art arda kaybetmek psikolojisini bozdu. Ben olsam benim de psikolojim bozulurdu. Ama ben deneyimim ve geçmişte yaşadığım hatalara düşmeme adına böyle bir ifade kullanmam. Yanlış çok yanlış ifadeler oldu. Çünkü geçmişe bakarak kimse bu duruma nasıl düştüğümüzü değil nasıl çıkacağımızın hesabını yapmalı. En nihayetinde bu oyuncular bizim oyuncularımız yani bunlarla devam edeceğiz. Mazeret olacak ama mazereti kamuoyuyla paylaşmayacağız. dedi.

"HAMİYE YAKIŞMADI"

Hami Mandıralının kendinden önceki teknik adamları suçlayarak yanlış yaptığını belirten Tekelioğlu, Haminin söylediği sözlerin çoğuna ben katılmıyorum yani duygusal bir patlamadır o. Ama katılmıyorum derken de şimdi bunu bu kadar üstüne gidip yerden yere toplumun önünde vurmanın da şu anda kimseye bir faydası olmaz. Söylememesi lazımdı. Takım sezon başı çalışmamış dedi. Şotaya da söylese bana da söylese fark etmez; yani olmadı Hami. Hiç olmadı üstelik o Şota onu aradı tebrik etti, başarılar diledi. diye konuştu.

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