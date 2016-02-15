Trabzonspor Kayserispor’u 2-1 Yendi

Süper Ligde haftalardır galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavililer, ilk yarıda bulduğu 2 golle müsabakadan galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı hareketli dakikalara sahne olurken, konuk ekip Kayserispor, Jose Bosingwanın Deniz Türüçe ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Biseswar kaleci Onuru geçemezken, Kayserispor çok önemli bir fırsatı kaçırdı.

MARKO MARIN EŞİTLİĞİ BOZDU

Bu dakikadan sonra Trabzonspor Fırtına gibi esmeye başladı.35de ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Marko Marin, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Etkili oyununa devam eden Trabzon, 40. dakikada Sefa Yılmazın ayağından bulduğu golle skoru 2-0a getirdi.

SAMBA SOWUN KOLU KIRILDI

Karşılaşmanın 45. dakikasında talihsiz bir an yaşayan Samba Sow, sakatlanarak oyunu acılar içerisinde terk etti.

İlk yarı Trabzonsporun 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Trabzonspor, Mbialanın Aytaça ceza sahası içerisinde yaptığı müdehale sonrasında penaltı atışı kazandı.

MUHAMMET PENALTIYI KAÇIRDI

Penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, kaleci Ahamadayı geçemedi ve Trabzonspor 3 farklı öne geçme şansını kaçırdı.

Kayserispor bu dakikanın ardından oyundaki üstünlüğü ele geçiren taraf oldu. Skoru eşitlemek adına birçok atak geliştiren konuk ekip 79da Zeki Yavrunun kullandığı serbest vuruşta golü buldu.Zekinin kullandığı frikik atışında top baraja da çarparak ağlarla buluştu.2-1

TRABZON 8. SIRAYA YÜKSELDİ

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Trabzonspor, Hami Mandıralı yönetiminde ilk puanına kavuştu.

Bu sonucun ardından puanını 27 yapan bordo-mavililer 8. sıraya yükselirken, Kayserispor 22 puanla 15. sırada yer aldı.