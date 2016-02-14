Türk İş Adamı, Crawley Town’u Satın Alacak

2011den beri PTT 1. Lig ekibi Kayseri Erciyessporun başkanlığını yapan iş adamı Ziya Eren, İngilterenin 4. kümesi olan Lig 2de mücadele eden Crawley Townı satın alacağını açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA RESMİ İMZALAR ATILACAK

A Spora açıklamalarda bulunan Ziya Eren, İngiliz kulübünü satın alıp başkanlığını yapmak için aylar önce başvurduğunu, İngilizlerin kendisini detaylı bir şekilde araştırdığı için işlemlerin uzadığını ifade etti. 46 yaşındaki iş adamı, önümüzdeki hafta resmi imzaların atılmasını beklediğini söyledi.

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Ziya Erenin satın alacağını ifade ettiği Crawley Town 120 yıl önce 1896da kurulmuş köklü bir takım. Geçen sezon Lig 1de mücadele eden Crawley ligi 22. sırada bitirerek küme düşmüştü. Bu sezon Lig 2de de şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldılar. Kırmızı-siyahlılar 31 maçta topladığı 37 puanla 24 takımlı ligde 15. sırada bulunuyor.