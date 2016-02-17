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UEFA, Rus Futbolcunun Giydiği Tişört İçin Soruşturma Başlattı

UEFA, RUS FUTBOLCUNUN GİYDİĞİ TİŞÖRT İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI - UEFA, Lokomotiv Moskovalı futbolcu Tarasov’un Putin mesajı içeren fotoğrafı için soruşturma başlattı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 07:14
UEFA, Rus Futbolcunun Giydiği Tişört İçin Soruşturma Başlattı

UEFAnın, FenerbahçeLokomotiv Moskova maçında üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin resmi olan bir tişört giyen Rus futbolcu Dmitri Tarasov için disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında dün gece Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanan ve temsilcimiz Fenerbahçenin 2 - 0 kazandığı FenerbahçeLokomotiv Moskova maçında formasının altına, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin resmi olan bir tişört giyen Rus futbolcu Dmitri Tarasov için disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. UEFA Basın servisi, konunun 17 Martta görüşüleceğini duyurdu.

MAÇTAN SONRA PUTİN TİŞÖRTÜRYLE DOLAŞTI

Bilindiği gibi Fenerbahçenin Lokomotiv Moskovayı 2 - 0 yendiği maçın bitiş düdüğünden sonra Rus futbolcu Dmitri Tarasov, üzerindeki Lokomotiv Moskova formasını çıkarmış ve altına giydiği, üzerinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin resmi olan tişörtle tribünleri selamlamıştı.











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