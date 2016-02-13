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Ümit Özat: Galatasaray’a 3-4 Atmamız Lazımdı

ÜMİT ÖZAT: GALATASARAY’A 3-4 ATMAMIZ LAZIMDI - Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada “Galatasaray’a 3-4 gol atmamız lazımdı.“ dedi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 14:52
Ümit Özat: Galatasaray’a 3-4 Atmamız Lazımdı

Galatasaraya karşı altın bir 3 puan alan Mersin İdmanyurdu takımından teknik direktör Ümit Özat, sarı-kırmızılıların 10 kişiyken attığı golü kayıp olarak görüyor. Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Ümit Özat, 10 kişi kalmış Galatasaraya 3-4 atmaları gerektiğini söyledi.

"3-4 BULMAMIZ LAZIMDI"

Sarı-kırmızılılardan yedikleri 1 gol için duyduğu üzüntüyü dile getiren Akdeniz ekibinin çalıştırıcısı şu ifadeleri kullandı: "Maçtan önce de ifade etmiştim lig yeni başlıyor diye. Güzel bir galibiyet oldu. Bunu şımarıklık olarak değerlendirmesinler. 10 kişi olsalar da Galatasaraydan gol yemek istediğimiz bir şey değil. 3ü 4ü bulmak lazımdı. Galatasaray olsa bizim yerimizde bunu yapardı. Biz de yapmalıydık. Biz iyi bir takım olduğumuz biliyorduk. Savunmadaki eksiklikleri gidermeyi çalışıyoruz. Ligin en iyi kontraatak oyuncuların sahibiz. "

"KULÜBÜ ÇİFTLİK GİBİ GÖRENLER VARDI"

AMK gazetesinin haberine göre; Ümit Özat "Bir berbere gittiğiniz znman berber bile daha önce "saçını kim kesti" diyor. Ben önceki teknik direktörü eleştirmem. Kulübü çiftlik gibi gören arkadaşlarımız vardı. Problemleri çözmek için varız. Bu kadar borcun harcın içersinde herkes elinden geleni yapıyor. Birlik ve bütünlüğü sağlamak önemli." açıklamasında bulundu.

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