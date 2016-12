Vitor Pereira: Ben Siyasetten Anlamam, Benim İşim Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Kalitemizi sahaya yansıtarak, Lokomotiv Moskova karşısında istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Rusyanın Lokomotiv Moskova takımı ile yapacağı maç öncesi futbolcu Ozan Tufan ile birlikte Ülker Stadyumunda basın toplantısı düzenleyen Pereira, iyi bir sonuç alabilmek için hırslı olduklarını belirterek, "İyi bir takımla oynayacağız. Rakibimiz, iyi savunma ve kontratak yapan bir takım. Kendi taraftarımız önünde oynayacağız. 25 maçlık bir seri yakalamıştık. Sağlam bir görüntü sergiledik. Antalyaspor maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama Kasımpaşa maçında istediğimiz oyunu oynadık. Yarın da Kasımpaşa maçındaki hırslı, agresif görüntüyü görmek istiyoruz. Topa sahip olmak, oyunu domine etmek istiyoruz. Yarın da aynı düşünceyle sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Taraftarımızdan başından sonuna kadar destek bekliyoruz. Takımı ateşlesinler, takımım da karşılığını versin. Maç sonunda taraftarımız ve takımımız ellerinden geleni yapsın ki birbirimizin yüzüne bakalım. Bu kulübün ne kadar değerli olduğunu birlikte anlayalım" dedi.

"KAOS OYUNU OLMAMALI"

Rusya ekibi karşısında kazanmak istediklerini ifade eden Vitor Pereira, "Eğer kazanırsak avantajlı oluruz, bu yüzden kazanmalıyız. Zekamızı kullanarak oynamalıyız. Haldır huldur üzerine gidebileceğimiz bir rakip değil. Kendi kimliğimizi sahaya yansıtıp, dengemizi kaybetmemeliyiz. Agresif olmaya çalışmalıyız, boşlukları sabırla beklemeliyiz. Kolay top kaybı yapmamalıyız. Kaos oyunu olmamalı. Pozisyona giren bir takım görmeyi severim" şeklinde konuştu.

"FUTBOL VE SİYASET BAMBAŞKA KONULAR BENİM KAFAMDA. HİÇBİR OYUNCUNUN DA SİYASETİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SANMIYORUM"

"İki ülke arasındaki kriz maça olumsuz yansır mı" sorusuna ise Portekizli teknik adam, "Aklımdan bile bu konu geçmiyor. Futbol ve siyaset bambaşka konular benim kafamda. Her iki takımda da 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hiçbir oyuncunun da siyaseti düşündüğünü sanmıyorum. Ben siyasetten hiç anlamam, bilmem. Benim işim futbol. Yarın sadece futbol maçı oynayacağız" yanıtını verdi.

"ELİMİZDEKİ KADRO 3 KULVARDA MÜCADELE ETMEYE YETERLİ"

Kadrosunun çok fazla futbolcudan oluşan bir kadro olmadığını da vurgulayan Pereira, "Yönetim kurulumuzca böyle bir karar aldık. Elimizdeki kadro 3 kulvarda mücadele etmeye yeterli. Şubat ayı bizim için birçok şeyi belirleyen bir ay olabilir. Her maçta çok iyi konsantre olmalıyız. Her maçta birlik olmalıyız ve sevdiğimiz, uğrunda mücadele ettiğimiz bu kulüp için her şeyimizi verebilmeliyiz" diye konuştu.

"UZUN VADELİ HEDEFLER YERİNE ADIM ADIM HEDEF KOYMAK DAHA DOĞRU"

Uzun vadeli hedefler yerine adım adım hedef koymaları gerektiğini söyleyen Pereira, şunları söyledi:

"UEFA Avrupa Ligini Porto ile Andre Villas-Boas kazandığında, ben de o teknik ekibin bir parçasıydım. Bizim sezon içerisinde hedeflere yürürken maç maç bakmamız gerek. Biz de bunu yapmıştık. Uzun vadeli hedefler yerine adım adım hedef koymak daha doğru. Moskovayı elersek bir adım daha atmış olacağız. Benimle çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Başarılı bir kariyerim oldu. Umarım kalitemizi sahaya yansıtır, istediğimiz sonucu alırız yarın. Öncelikli hedefimiz bu turu geçebilmek. Bana hayatın öğrettiği çok önemli bir şey var, küçük hedefler sizi büyük hedeflere götürür. Adım adım gitmek gerek. Lokomotif Moskova iyi bir sonuç almaya geliyor. Hazır olmalıyız, kuvvetli bir cevap vermeliyiz onlara."

OZAN TUFAN: "TARAFTARLARIMIZA GÜZEL BİR MAÇ İZLETTİRİP BURADAN GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ"

Genç futbolcu Ozan Tufan ise yarınki maçın zor geçeceğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Her zamanki gibi sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi gösterip galip ayrılmayı hedefliyoruz. Onlar da buraya avantaj sağlamak için geldi. Biz de onların avantajını dezavantaja çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirip buradan galip ayrılmak istiyoruz. Onların maç oynamaması büyük bir dezavantaj. Maç eksikliği çok kötüdür futbolda. Hazırlık maçlarıyla toparlanamaz. Çok büyük bir kayıp. Onlar adına zor bir maç olacak. İlk maçı deplasmanda ya da evde oynamak çok önemli değil, ama ilk maçı deplasmanda oynamak isterdim" diye konuştu.

"KALİTELİ FUTBOLCULARLA OYNAMAK İÇİN EN ÜST DÜZEYDE OYNAMAM GEREK"

Performansıyla ilgili bir soru üzerine Ozan Tufan, "Birçok mevkide oynayabilme özelliğine sahibim. Bundan gocunmadım hiçbir zaman. Her zamanki mevkiden ayrılınca aksaklıklar oluyor tabii. Fenerbahçede bu aksaklıklar oldu. Bundan sonraki maçlarda en iyi şekilde performansımı göstermek istiyorum. Ona göre de çalışmak istiyorum. Bursasporda sürekli oynuyordum, Milli Takımda sürekli oynuyorum. Fenerbahçede de kaliteli oyuncular var. Bu kaliteli oyuncularla oynamak için en üst düzeyde oynamam gerek" dedi.

Vitor Pereiranın kendisine neler kattığı yönünde bir soruya da genç futbolcu, şu yanıtı verdi:

"Bursasporda da böyle imkanlar vardı. Fenerbahçede imkanlar 2-3 kat daha yukarıda. Hocamız hem saha içinde, hem saha dışında bizimle çok ilgileniyor. Hatalarımızı uyarıyor. Maçta neler yapabileceğimizi, agresif olabileceğimizi, hırslı olabileceğimizi gösteriyor. En büyük özelliği, motivasyonu. Kasımpaşa maçına çıkmadan bize bir görsel izletti. Onu izlerken tüylerim diken diken oldu. İnşallah daha çok şey katar bana." - İstanbul