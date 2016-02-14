Vodafone Arena’nın Çatısının Saydam Olmaması Taraftarları Üzdü

Vodafone Arenanın çatısının şeffaf olmaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çünkü, stadın bugüne kadar yapılan tanıtımlarında ve internet sitesinde çatı komple şeffaf olarak gösteriliyordu. Ancak yapılmakta olan membran kaplama ise maketlerdekinin aksine tepeden bakıldığında tribünleri göstermiyor. Yine tanıtımların aksine çatı düz değil, bombeli.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre; stat müdürü İhsan Coşkun, "Sponsor kendine göre farklı imajlar kullanmış ama şu anda yapılan, 2013te ilan edilen proje" dedi.

SAHANIN ÜZERİNE DENK GELEN ÇATI ŞEFFAF OLACAK

Diğer yandan zeminin üzerine gelen bölümdeki kaplama, güneş ışığını geçirebilecek şekilde şeffaf olacak. Kuşların gagalarıyla delme ihtimaline karşılık, kullanılan membran malzemesinin şeffaflığı yüzde 10 daha azaltılmıştı.

Diğer yandan çatı kaplamasının 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Yarın stattaki vinçler de dışarı çıkarılacak. Böylece bir taraftan hazırlıkları süren zeminin çimlendirilmesi çalışmaları da hızlandırılacak. Haziran 2013te yıkımına başlanan ve önümüzdeki ayın 19unda açılması hedeflenen stat en kötü ihtimalle nisan başında açılışa hazır hale gelecek.

STADI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

Vodafone Arenanın açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Siyah beyazlı yönetim stadın açılışını, kulübün kuruluş tarihi olarak görülen 19.03te yani gelecek ayın 19unda yapmayı hedefliyor.

FİRMA AĞIR KALDI

Çatının yapımını üstlenen İz İnşaat, ödemeleri yapılmasına rağmen ağır davranınca devreye kulüp girdi. Çatının çelik aksamını kulübün Bursada bulduğu bir firma üretti ve işler hızlandırıldı. Bu arada projede deniz tarafındaki tribün üstünün açık kalması öngörülüyordu ancak kulüp bu kısmı da kapatmayı kararlaştırdı.