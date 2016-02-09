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Yılmaz Vural: Burak Yılmaz Çok Şımarıktı, Benden Çok Dayak Yedi

YILMAZ VURAL: BURAK YILMAZ ÇOK ŞIMARIKTI, BENDEN ÇOK DAYAK YEDİ - Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, “Burak Yılmaz’da çok emeğim var. Çok şımarıktı, benden çok dayak yedi.“ dedi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 11:03
Yılmaz Vural: Burak Yılmaz Çok Şımarıktı, Benden Çok Dayak Yedi

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz VuralÇinin Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmazda çok emeğinin olduğunu belirterek, "Benden çok dayak yedi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞIMARIKTI"

Okan Üniversitesinde gerçekleştirilen Spor Seminerlerinde konuşan teknik direktör Yılmaz VuralBurak Yılmaz ile ilgili enteresan bir ifade kullandı. Çine transfer olan golcü oyuncu için Vural, " Burak Yılmaz şımarıktı, benden çok dayak yedi" ifadelerini kullandı.

"YETENEĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA EMEĞİM OLDU"

Öğrencilerin Burak Yılmazın Çine transferini değerlendirmesini istemesi üzerine Vural, şu yorumu yaptı: " İngiltere yerine Çini tercih etmesi tamamen duygusal. Burakı A Takımına ben çıkardım. Çok dayak yedi benden çünkü çok şımarık bir çocuktu. Yeteneğinin ortaya çıkarılmasında emeğim oldu."

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