Yılmaz Vural: Burak Yılmaz Çok Şımarıktı, Benden Çok Dayak Yedi

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Çinin Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmazda çok emeğinin olduğunu belirterek, "Benden çok dayak yedi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞIMARIKTI"

Okan Üniversitesinde gerçekleştirilen Spor Seminerlerinde konuşan teknik direktör Yılmaz Vural, Burak Yılmaz ile ilgili enteresan bir ifade kullandı. Çine transfer olan golcü oyuncu için Vural, " Burak Yılmaz şımarıktı, benden çok dayak yedi" ifadelerini kullandı.

"YETENEĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA EMEĞİM OLDU"

Öğrencilerin Burak Yılmazın Çine transferini değerlendirmesini istemesi üzerine Vural, şu yorumu yaptı: " İngiltere yerine Çini tercih etmesi tamamen duygusal. Burakı A Takımına ben çıkardım. Çok dayak yedi benden çünkü çok şımarık bir çocuktu. Yeteneğinin ortaya çıkarılmasında emeğim oldu."