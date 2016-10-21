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USB Flash Bellek Nasıl Formatlanır?

USB flash depolama belleklerinizi farklı bilgisayarlarda kullanmaya başladığınız zamanlarda virüs problemleri ile karşılaşmanız olası bir durumdur.

21 Ekim 2016 Cuma 01:27
USB Flash Bellek Nasıl Formatlanır?

Flash belleğinizi her ne kadar koruyor olursanız olun belirli bir kullanım sonrasında virüs problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

Virüslerin ortaya çıktığı zamanlarda USB flash belleğinizi biçimlendirmeniz yani format atmanız gerekebilir. Peki biçimlendirme işlemi nasıl yapılır?

1. USB flash belleğinizi bilgisayara takın ve Bilgisayarım sekmesine tıklayın.

2. Bilgisayarım üzerinden USB belleğinizin simgesine sağ tıklayarak açılan seçenekler arasından Biçimlendir seçeneğini işaretleyin.

3. Biçimlendir işlemini seçtikten sonra karşınıza gelen yeni pencerede yer alan Dosya Sistemi başlığı altındaki seçenekler arasından flash belleğiniz 8 GB ve üzerindeyse NTFS biçimlendirme seçeneğini işaretleyin.

Eğer bu işlemi yapmazsanız flash belleğinizin içine dosya boyutu 4 GB ve üzeri olan dosyaları tek bir seferde atamazsınız. 4 GB ve altındaki boyutlar için ise FAT32 veya NTFS özelliğini seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Başlat butonuna basmanız yeterli olacaktır.

4. Biçimlendirme Seçenekleri altında yer alan Hızlı Biçimlendir seçeneği ile de daha hızlı biçimlendirme yapmayı deneyebilirsiniz.

Usb flash belleğiniz ile ilgili ileri düzeyde problemler yaşıyorsanız GOLD DATA firmasının flash disk kurtarma hizmeti ile flash diskiniz içerisindeki tüm verileriniz %97 başarılı kurtarma oranı ile geri getirilebilir.

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