Veri Kurtarma Yazılımı Nedir?

Yaşanabilecek olası böyle bir durum için ise bilgisayar kullanıcıların mutlak olarak kendileri ya da işletmeleri için önemli olan bu verileri yedeklemeleri gerekir. Veri yedekleme konusunda yetersiz kullanıcıların ise veri kurtarma yazılımı kullanması gerekir.

Veri kurtarma yazılımı çeşitli nedenlerle kaybolan, silinen ya da formatlama suretiyle kaybolan verilerin yeniden geri getirilmesini sağlar. Veri kurtarma yazılımları içerisinde en çok kullanılan program ise Türkiye’nin ilk ve tek veri kurtarma yazılımı olan Tahlis olmuştur. Eşsiz özellikleri ve fonksiyonel yapısıyla kusursuz kullanım imkanı sunan programda oldukça ekonomiktir. Gold data kalitesiyle yazılımı gerçekleştirilen bu program menü özellikleri bakımında da Türkçedir.

Sorunsuz Kullanım, Kesin Sonuç

Tüm dosya sistemlerinin tek bir dosyada bulunduğu tahlis veri kurtarma yazılımı gelişmiş veri kurtarma seçenekleriyle veri kurtarma işlemi gerçekleştirir. Teknik destek konusunda sınırsız hizmetin sunulduğu programı çalıştırılma esası ise kurulum ile olmaktadır. Veri kurtarma için öncelikli olarak yapmanız gereken Programı kurtarma yapacağınız bölüm veya disk dışında bir alana kurmaktır. Sonrasında program içerisindeki sihirbazla yaşanılan probleme uygun ilerleme kaydedilir, veri listesini izleyin ve ön izleme yaparak veri kurtarma işlemini gerçekleştirin.

Veri kurtarma yazılım programı tahlis hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, veri kurtarma işleminin nasıl yapılacağını görmek için https://www.tahlis.com/ internet adresini kısa sürede ziyaret edebilir, tüm bilgilere kolayla sahip olabilirsiniz.