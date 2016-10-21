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Bahçe Aydınlatmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Herkesin gönlünde bir bahçe hayali mutlaka olur.

21 Ekim 2016 Cuma 21:05
Bahçe Aydınlatmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Bahçelerin ise aydınlatmasız olması beklenemez ki tam da bu noktada bahçe aydınlatma direkleri devreye girer zira doğru bir bahçe aydınlatması ile bahçeler bambaşka bir görünüm kazanır ve ay ışığı olsun olmasın  aydınlatma gerçekleşir.

Temel Bahçe Aydınlatma Direkleri Nelerdir?

Karşımıza sıkça çıkan modeller şunlar:

·       Eğimli alt üst kollu sarmaşık kollu olanlar

·       Yelken tipli çift kollu  olanlar

·       Yelken tipli tek kollu olanlar

·       Okyanus tipliler

·       Eko 20lik üzerinde glop bulunduranlar

·       Ters kollu olanlar

·       Şapkalı modeller

·       Opal küp biçiminde olanlar

·       Baston modelliler

Birçokları arasında en sık gördüğümüz modeller.

Eğer bireysel  bahçe aydınlatması yapacaksanız şu noktalara mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz.

·       Kaç metrekarelik bir alanı aydınlatacaksınız ve bu alanda size ne kadarlık bir elektrik lazım onu mutlaka bilmelisiniz k. Mümkün olduğunca gereksinimlerinize uygun bir ürünü seçerek maiyetleri azaltmalısınız.

·       Kullanılan malzemenin kalitesinden mutlaka emin olunmalı.

·       Günümüzde yenilebilir enerjili ürünler son derece revaçta üstelik çevre dostu ürünler. O yüzden güneş pilleri olan ürünleri tercih etmeniz sizin lehinize olur.

·       Nerede kullanacağınız konusu da oldukça önemli.

·       Tipi, tarzı fiyatı da diğer dikkat edilmesi gereken noktalar. Ama asla fiyata endeksli kalınmamalı

Bahçe Aydınlatma Ürünleri İçin Doğru Adres

Eğer sizin de bir bahçeniz var ise bahçe aydınlatma direkleri de bulabileceğiniz en doğru adreslerden birisi yıllardır bu işteki tecrübesiyle kendini kanıtlayan Yakan Aydınlatma. Nitekim firmanın  http://www.yakanaydinlatma.com/bahce-aydinlatma-direkleri sayfasına girdiğinizde siz de farkı açık ara göreceksiniz.

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