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Çevre Dostu Kumsal Temizlik Makinaları

Hayatı bazen kendi eliyle zorlaştıran insanoğlundan yine müthiş bir icat!

21 Ekim 2016 Cuma 01:28
Çevre Dostu Kumsal Temizlik Makinaları
 Çoğu kişinin hayal ettiği tertemiz, sapsarı kumlar, tertemiz sahiller hayalini gerçeğe dönüştürebilen, çevre dostu kumsal temizlik makinaları hayatı kolaylaştıran en çevreci buluşlar arasında heyecan yaratıyor.

Kumsal Temizlik Makinaları ve Kullanım Alanları

Kumsalın görüntü ve hijyenini bozan insan katkısı çöplerin, dalgalar ve rüzgâr gibi çevresel şartlarla taşınan maddelerin kum içerisinden temizlenebilmesi için geliştirilmiş kumsal temizlik makinaları ve aparatları, kilometrelerce uzunluktaki sahili çok kısa bir sürede pırıl pırıl yapabiliyor. Kumsal ve plajlar haricinde çocuk parklarındaki kum havuzları, golf sahalarının kum ile kaplı alanları, mesire piknik alanları, plaj voleybol ve futbol sahaları, kum at yarışı pistleri gibi tüm sosyal alanlar için kullanılabiliyor.

Kumsal Temizlik Makinaları ve Modelleri

Titreşimli eleme sistemi ile çalışan kumsal temizlik makinaları arasında hidrolik  kaldırma sistemine sahip traktör ile çalışan traktör çekicili aparatlardan, kendinden motorlu-benzinli makinelere kadar farklı modeller bulunuyor. Temizleme derinliği ayarlanabilen, 25 L - 500 L arası çöp tankı kapasitesine sahip, 2800m² - 15000 m² alanı 1 saat içerisinde temizleme kapasitesine sahip ve alanın büyüklüğüne göre ihtiyacınız olan modeli temin edebiliyorsunuz.

İsterseniz bahçenizdeki küçük kum havuzu için, isterseniz dev turistik tesis plajınız için http://www.kima.com.tr/kategori/kumsal-temizlik-makinalari linkinden de görebileceğiniz gibi, Kima Grubu distribütörlüğünde ihtiyaca sunulan, kumsal temizleme makine ve aparatlarını temin etme şansına sahipsiniz. Daha temiz bir çevre yaratmak şimdi daha kolay!  

 

 

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