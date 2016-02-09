Dilinizi Çıkarın, Hastalığınızı Anlayın

Dilin durumu, rengi ve şekli birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Dilin bütün iç organların aynası olduğunu belirten uzmanlar, aynanın karşısına geçip insanların kendilerine dil çıkarmalarını önerdi.

KENDİNİZE DİL ÇIKARIN

Cımbız, "Aynanın karşısına geçip kendinize dil çıkarın. Dilinizin normalin dışında bir görüntüsü varsa hayatınızda değiştirmeniz gereken şeylerin olduğuna işarettir. Eğer dilimizin altındaki damarlar fazla ise aşırı şeker ve tuz alıyoruz demektir. Bunu azaltmamız lazım. Eğer dilin üstünde koyu kırmızı bir renk varsa acıdan ve baharatlardan uzak durmamız gerekiyor. Eğer dil soluk kuruysa, açık renkteyse vücut sıvısız kalmış demektir." diye konuştu.

RENGİNE BAK TEŞHİS KOY

Cımbız "Dilin rengi koyu kırmızıysa iltihabın çok fazla olduğunu; hatta dilin üzerinde sarı bir tabaka varsa vücutta uzun süreli bir iltihabın olduğunu bize gösteriyor. Eğer böyle bir problemle karşı karşıya kaldıysanız doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Çünkü oradaki iltihap uzun süreli olduğu için vücut kendi kendine tedavi edemiyordur. Müdahaleye ihtiyaç vardır. Dilin rengi hastalıkların ön teşhisidir. Yani size ileriki zamanlarda ortaya çıkacak hastalığı önceden bildirir" şeklinde konuştu.

Dile, dikkatle bakan ve inceleyenlerin hastalık hakkında da fikir sahibi olabileceğimizi belirten Cımbız "Diliniz çok ıslak ve çok tükürüklüyse bu sizin sık beslendiğinizi ve vücudunuzda çok fazla su tuttuğunuzun göstergesidir. Bunun yanında tansiyonunuz yükseliyorsa çok fazla tuzlu, şekerli ve baharatlı besleniyorsunuz anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

DİLİN ŞEKLİ DE ÖNEMLİ

Cımbız, dilin bütün iç organların aynası olduğunu ifade ederek dilin şekilleri ve işaret ettiği hastalıklar hakkında da bilgi verdi. Cımbız, "Diliniz düz olması gerekirken dilinizin kenarlarında diş izi varsa karaciğer ve safrakesenizde sorun vardır. Bu ciddi bir karaciğer ve safrakesesi hastası olduğunuzu göstermiyor; ama ilerde bunun olacağını ve uzun süredir böyle bir problem yaşadığınızı gösterir. Eğer böyle bir problem varsa karaciğerinizi destekleyen et, daha az ilaç, daha fazla sebze tüketmeniz gerekiyor. Diliniz soluk renkli ise pembeliği kaybolmuşsa bu sizin kansız olduğunuzu gösterir. Kan yapıcı yiyecekler tüketmeli, kafeini azaltmanız gerekmektedir diye konuştu.

Özellikle dilin ucunda oluşan değişikliklerin kalp ve akciğer ile ilgili problemleri gösterdiğini kaydeden Cımbız "Dilin ortasının sarı, beyaz olması mide ve dalak ile ilgili fikirler verir. Dil ortasındaki renkli lekeler ile birlikte dilin yanlarında gördüğünüz diş izleri ve çatlaklar karaciğer ve safra kesesiyle ilgili problem olduğunu gösterir. Dili yukarı kaldırıp altındaki damarlar çok belirgin ise mesane ve böbrek problemlerinin ön planda olduğunu gösteriyor" dedi.