İş Elbiseleri İle Sürece Odaklanın

O zor koşullara kesin uyum sağlamak için, normalden daha farklı kostümler giyilir. Giyilen kostümler, yapılacak işin niteliğine göre farklılık gösterebilir. İtfaiye erinin giyeceği iş elbisesi yanmaz özelliklere sahip olmalıdır mesela, normal bir kıyafetle yangın söndürmeye gidemezsiniz çünkü.

Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe görev alan insanlar içinde bazı kıyafetler zorunludur. İş elbiseleri adı altında, fosforlu yelek kullanılması, baret takılması, iş ayakkabısının giyilmesi, giyilecek tulumun belli yerlerinde yine fosfor olması, iş elbisesi dediğimiz tanımın tümünü kapsar.

İşin Kuralı

Bu tür giysiler, yapılacak işin başlangıcıdır. Bu giysiler olmadan, şantiyeye giremezsiniz mesela, ziyaretçi bile olsanız, baretiniz, yeleğiniz ve iş ayakkabınız olmak zorundadır. Yeni yönetmeliklerle de bu durum sabittir. İşçi güvenliği ve sağlığı uygulamalarının en temel noktasını kılık kıyafet düzeni oluşturuyor. Bu kurallara riayet etmeden çalışmak, bazı sorunların doğmasına neden olabilir.

Bu sorunlar, daha da büyüyerek insan hayatına mâl olabilecek sorunların hazırlayıcısı olabilir. O nedenle dikkatli bir şekilde, kurallara uyarak iş hayatına sadık kalmak gerekiyor. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için http://www.betais.com.tr/is-elbiseleri/ adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site içerisinde yer alan bilgiler, sizlere işçi sağlığı ve güvenliği hakkında da bilgi verecektir.