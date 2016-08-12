Online Otobüs, Uçak ve İDO Bileti Nasıl Alınır?

Türkiye’nin kara, deniz ve hava yolu ulaşım firmalarını tek noktada buluşturan govego.com ile otobüs bileti, İDO bileti ve uçak bileti almak hızlı, kolay, güvenli ve ekonomik! Metro Turizm ve Ulusoy Turizm başta olmak üzere Türkiye'nin en seçkin otobüs firmalarını; THY (Türk Hava Yolları), SunExpress, AnadoluJet, Pegasus ve Atlas Jet gibi sektörün önde gelen havayolu firmalarını ve İDO’yu bir araya getiren govego.com’da otobüs bileti, uçak bileti ve İDO biletlerinizi dilediğiniz firmanın kendi satış fiyatları üzerinden satın alabilirsiniz.

Taksitli Uçak Bileti Nasıl Alınır?

govego.com ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, İzmit, Bursa, Mersin (İçel), Trabzon gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gitmek için ihtiyacınız olan yurt içi uçak biletine sahip olmak hızlı, kolay, güvenli ve ekonomik! Ayrıca New York, Paris, Roma, Atina ve Berlin gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt dışı yolculuklarınız için de yurt dışı uçak bileti sorgulaması yapabilir, uçak biletlerinizi en uygun fiyatlarla govego.com’dan satın alabilirsiniz. Uçak bileti araması yaparken dilerseniz filtreleme sistemini kullanarak size en uygun bilet fiyatı aralığını belirleyebilir ve bu seçimin dışında kalan uçak biletlerini sorgulamanızın dışında bırakabilirsiniz. Aynı zamanda uçak sefer saatleri için de aynı filtreleme sistemini kullanabilir ve her açıdan aradığınız en uygun uçak biletine kolayca sahip olabilirsiniz. govego.com ile konforlu bir uçak yolculuğu yaşamaya henüz uçak bileti alırken başlar, yolculuğunuz boyunca da bu konforu keyifle yaşayabilirsiniz.

Sefer sorgulaması yaptıktan sonra karışınıza gelen sefer sonuç sayfasında, size en uygun filtrelemeleri yapabilir, fiyat, kalkış ya da varış saati, hava alanı ve hava yolu firması gibi seçimleri filtreleyerek size en uygun seferi seçebilirsiniz. İster tek yön isterseniz de gidiş dönüş seçimlerinizde ödemenizi taksitlendirmek çok kolay! Sefer seçiminizi yaptıktan ve yolcu bilgilerinizi doldurduktan sonra ödeme sayfasına ilerleyecek ve burada TAKSİTLİ ÖDEME seçeneğini tıklayarak 6 farklı karta ait seçenekleri sıralayabilirsiniz. Paraf, Card Finans, Bonus Card, Axess , World ve Maximum özellikli kartlarınızla yapabileceğiniz tüm alışverişlerde birçok taksit seçeneği govego.com’da sizleri bekliyor!

Dilerseniz ödemenizi bu seçenekleri kullanarak taksitlendirebilir, dilerseniz de tek çekim olarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. govego.com’da satın aldığınız uçak biletleriyle ilgili bilgilere ulaşmak da oldukça kolay! Uçak biletlerinizle ilgili tüm detaylara sayfanın sağ üst kısmında yer alan BİLETLERİM bölümünden ulaşabilir, uçak biletlerinizle ilgili uçak bileti iade ve iptal işlemlerini yine aynı kısımdan gerçekleştirebilirsiniz.

Uçak Biletinde 50 TL’niz İade!

Online seyahat biletinin en avantajlı adresi govego bu kez de harika bir kampanyayla yolcularını buluşturuyor. Deniz Bank kartınızla govego.com’dan yapacağınız uçak bileti alımlarınızda 50 TL iade sizleri bekliyor! Kampanya 21 Haziran - 31 Ağustos döneminde Deniz Bank kredi ve banka kartları üzerinden yapılacak sadece uçak bileti alımlarında geçerli ve her müşterinin 1 aylık dönem içinde kazanabileceği indirim tutarı max 50TL olarak belirlenmiş. Her müşteri kampanya süresince max 150 TL ile kazanabiliyor! 31 Ağustos tarihine kadar geçerli bu kampanyayı kaçırmayın!

govego, Google Play Store ve App Store’da!

govego.com Google Play Store ve App Store’da yer alan mobil uygulamaları ile de çok daha kullanışlı ve pratik bir kullanım sunarken, güvenli ödeme sistemi ile de otobüs bileti, uçak bileti ve İDO bileti alımlarınızda vazgeçilmez adresiniz haline geliyor. Yapmanız gereken tek şey uygulamaları cebinize indirmek ve gelen ilk ekranda yolculuk yapmak istediğiniz güzergah ve tarih seçiminizi yapmak olacaktır. Sonrasında size en uygun sefer saatini, firmayı ve koltuğu seçerek ödeme sayfasına ulaşıyor ve ödemenizi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Anlaşılır ve şık bir tasarıma sahip olan sitesi ve sunduğu avantajlarıyla govego sizleri bekliyor!